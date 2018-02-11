Дипломаты РФ встретятся с россиянкой, избитой в тюрьме в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Дипломаты Генерального консульства РФ в Нью-Йорке намерены посетить россиянку Викторию Насырову, которая заявила, что была избита другими заключенными в одной из тюрем мегаполиса. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter дипмиссии.

"Дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав", - отмечается в сообщении.

Находящаяся под стражей в Нью-Йорке россиянка В.Насырова сообщила об избиении, которому она подверглась в тюрьме со стороны сокамерниц. Дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 11 February 2018

Ранее Насырова, которую подозревают в убийстве и кражах и содержат в тюрьме на Райкерс-Айланд, сообщила журналистам американской газеты New York Daily News, что вскоре после ссоры с другими узницами 3 января была избита. По словам россиянки, четверо женщин-заключенных били ее по голове и сломали ей нос. Насырова уточнила, что после произошедшего она лишилась способности видеть, которая не восстановилась и спустя месяц.

"Когда я открываю глаза, то ничего не вижу. Вижу только белое", - приводит газета слова Насыровой. "Ни цветов, ни очертаний, ничего", - добавила она. Насырова также утверждает, что одна из охранниц видела ее избиение, но не стала вмешиваться.

Согласно информации, опубликованной в электронной базе нью-йоркского управления исполнения наказаний, Насырова находится в настоящее время в тюремной больнице. Представители учреждения отказались представить подробности о произошедшем.

По данным газеты, адвокат Насыровой намерен подать жалобу в связи с инцидентом.

Обвинения в США и РФ

В США 42-летнюю Насырову подозревают в многочисленных преступлениях. Ей были предъявлены обвинения в серии грабежей и отравлений в Нью-Йорке, россиянка свою вину отрицала. По данным следователей, Насырова находила потенциальных жертв-мужчин на русскоязычных сайтах знакомств, назначала им свидания, а при встрече подмешивала в напитки или еду одурманивающие вещества, после чего грабила.

В России Насырова подозревается в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре с целью кражи. Предположительно, подозреваемая похитила у Алексеенко 3 млн рублей, которые та получила при продаже дома, а также 17 тыс. долларов наличными и ювелирные изделия. Насырову также подозревают в исчезновении собственников двухкомнатной квартиры, которая была продана с ее помощью.

По данным следствия, после совершения данных преступлений россиянка по подложным документам перебралась в Мексику, а оттуда в Нью-Йорк и с ноября 2014 года проживала в районе Бруклин. С 2015 года она находилась в международном розыске по запросу российских властей. С конца 2016 года женщина начала вести страницу в социальной сети Facebook, благодаря чему ее смог разыскать детектив, нанятый родственниками убитой Алексеенко. Насырова была задержана в Бруклине 20 марта 2017 года.