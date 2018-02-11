"Саратовские авиалинии" доставят родственников погибших в авиакатастрофе в Москву

САРАТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "Саратовские авиалинии" окажет помощь в перевозке в Москву родственников погибших в крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь компании Елена Воронова.

"Авиакомпания окажет помощь всем родственникам погибших в авиакатастрофе. Родственников доставят в Москву из всех регионов, в том числе из Саратова. Кроме того, авиакомпания оплатит им проживание там", - сказала Воронова.

Также компания отменила рейсы из Орска в Москву и из Москвы в Орск, которые были назначены на понедельник. Деньги за билеты будут возвращены пассажирам, сообщила пресс-секретарь.

"Рейсы из Орска в Москву и обратно, назначенные на понедельник, отменяются. Денежные средства будут возвращены пассажирам", - сказала Воронова.

Какие еще рейсы отменит авиакомпания после трагедии, собеседница агентства уточнить затруднилась.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший в воскресенье рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.