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Следователи установили точку соприкосновения с землей разбившегося Ан-148 в Подмосковье

Происшествия
12 февраля, 0:23 дата обновления: 12 февраля, 0:27 UTC+3

Глава СК Александр Бастрыкин провел совещание со следственно-оперативной группой, работающей на месте крушения

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи установили точку соприкосновения с землей самолета Ан-148, потерпевшего крушение в воскресенье в Подмосковье. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, глава СК Александр Бастрыкин провел совещание со следственно-оперативной группой, работающей на месте крушения.

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Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

"Александр Бастрыкин заслушал отчет о неотложных следственных действиях, которые уже удалось реализовать следователям и криминалистам за первые часы, прошедшие после трагедии. Ему доложено, что к настоящему моменту в результате проведенных мероприятий установлена точка соприкосновения самолета с землей", - сообщила Петренко.

По ее словам, глава СК поручил подчиненным в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших. "Кроме того, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы для изучения содержимого бортовых самописцев", - добавила Петренко.

На месте крушения воздушного судна работают около 100 следователей и криминалистов ведомства.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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