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Выкладка обломков Ан-148 будет производиться на аэродроме в Жуковском

Происшествия
12 февраля, 0:33 UTC+3 РАМЕНСКОЕ область/ 12, февраля. /ТАСС

Также планируется с помощью беспилотников и вертолета осуществить аэровоздушную фотосъемку места падения

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РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 12 февраля. /ТАСС/. Выкладка обломков потерпевшего катастрофу самолета Ан-148 будет производиться на аэродроме акционерного общества "ЛИИ им. М. М. Громова" в Жуковском. Об этом главе МЧС России Владимиру Пучкову доложил представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

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"Выкладка фрагментов самолета будет производиться на аэродроме в Жуковском", - сказал этот представитель.

"Мы планируем в понедельник с наступлением светлого дня с помощью беспилотников и вертолета осуществить аэровоздушную фотосъемку места падения, чтобы зафиксировать все с воздуха. Затем нанесем их на карту местности, обнаруженные фрагменты останков самолета опишем и постепенно будем их убирать", - сказал представитель комитета.

Он также доложил главе МЧС, что первостепенная задача - это обнаружить бортовые самописцы самолета, так называемые черные ящики. Кроме того, представитель МАК обратился к главе МЧС с просьбой выделить металлоискатели и специальные технические средства для поиска мелких обломков самолета в снегу.

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