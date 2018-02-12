Выкладка обломков Ан-148 будет производиться на аэродроме в Жуковском

РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 12 февраля. /ТАСС/. Выкладка обломков потерпевшего катастрофу самолета Ан-148 будет производиться на аэродроме акционерного общества "ЛИИ им. М. М. Громова" в Жуковском. Об этом главе МЧС России Владимиру Пучкову доложил представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Выкладка фрагментов самолета будет производиться на аэродроме в Жуковском", - сказал этот представитель.

"Мы планируем в понедельник с наступлением светлого дня с помощью беспилотников и вертолета осуществить аэровоздушную фотосъемку места падения, чтобы зафиксировать все с воздуха. Затем нанесем их на карту местности, обнаруженные фрагменты останков самолета опишем и постепенно будем их убирать", - сказал представитель комитета.

Он также доложил главе МЧС, что первостепенная задача - это обнаружить бортовые самописцы самолета, так называемые черные ящики. Кроме того, представитель МАК обратился к главе МЧС с просьбой выделить металлоискатели и специальные технические средства для поиска мелких обломков самолета в снегу.