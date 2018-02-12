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МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148

Происшествия
12 февраля, 3:49 UTC+3

По словам главы ведомства Владимира Пучкова, операция перешла в стадию поисковой, так как все находившиеся на борту погибли

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Глава МЧС России Владимир Пучков (в центре) на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

Глава МЧС России Владимир Пучков (в центре) на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

© Максим Григорьев/ТАСС

СЕЛО СТЕПАНОВСКОЕ /Московская область/, 12 февраля. /ТАСС/. Основные поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья могут быть завершены в течение семи дней. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на месте ЧП.

По его словам, операция из стадии поисково-спасательной перешла в поисковую, так как все находившиеся на борту погибли.

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Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

"Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности", - сказал он.

Пучков сообщил, что подразделения МЧС взаимодействуют со всеми федеральными структурами, а также службами Московской области. "Ведется работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации, а также оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы", - сказал глава МЧС.

Основным приоритетом работы Пучков назвал оказание помощи всем семьям погибших. Для этого осуществляется взаимодействие со всеми регионами, откуда были пассажиры Ан-148.

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