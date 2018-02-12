МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148

СЕЛО СТЕПАНОВСКОЕ /Московская область/, 12 февраля. /ТАСС/. Основные поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья могут быть завершены в течение семи дней. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на месте ЧП.

По его словам, операция из стадии поисково-спасательной перешла в поисковую, так как все находившиеся на борту погибли.

"Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности", - сказал он.

Пучков сообщил, что подразделения МЧС взаимодействуют со всеми федеральными структурами, а также службами Московской области. "Ведется работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации, а также оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы", - сказал глава МЧС.

Основным приоритетом работы Пучков назвал оказание помощи всем семьям погибших. Для этого осуществляется взаимодействие со всеми регионами, откуда были пассажиры Ан-148.