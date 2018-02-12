На поиски двух пропавших на севере Хабаровского края охотников вылетел вертолет

ХАБАРОВСК, 12 февраля. /ТАСС/. Группа спасателей вылетела на поиски двух охотников, пропавших в районе села Арка на севере Хабаровского края. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Из Магадана в село Арка Охотского района Хабаровского края вылетел вертолет Ми-8 Магаданского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту находится группа спасателей <...> с необходимым водолазным снаряжением и оборудованием", - говорится в сообщении.

На месте спасатели обследуют местность, где пропали отправившиеся на снегоходе на охоту местные жители. Снегоход ранее нашли в 25 км от села Арка в промоине реки на глубине больше метра. Охотников в том месте не обнаружили.

Из административного центра района - поселка Охотска, расположенного в 120 км от Арки - выехали в село полицейские и следователи. К поискам подключились и местные жители, в район пропажи охотников на снегоходах выехали 20 человек. От места промоины они прошли порядка 100 метров, делая лунки для обследования русла реки, но результата это не дало. Теперь реку проверят спасатели.