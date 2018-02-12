Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На поиски двух пропавших на севере Хабаровского края охотников вылетел вертолет

Происшествия
12 февраля, 5:02 UTC+3

Ранее спасатели обнаружили снегоход, на котором местные жители отправились на охоту, в промоине реки в 25 км от села Арка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 12 февраля. /ТАСС/. Группа спасателей вылетела на поиски двух охотников, пропавших в районе села Арка на севере Хабаровского края. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Из Магадана в село Арка Охотского района Хабаровского края вылетел вертолет Ми-8 Магаданского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту находится группа спасателей <...> с необходимым водолазным снаряжением и оборудованием", - говорится в сообщении.

На месте спасатели обследуют местность, где пропали отправившиеся на снегоходе на охоту местные жители. Снегоход ранее нашли в 25 км от села Арка в промоине реки на глубине больше метра. Охотников в том месте не обнаружили.

Из административного центра района - поселка Охотска, расположенного в 120 км от Арки - выехали в село полицейские и следователи. К поискам подключились и местные жители, в район пропажи охотников на снегоходах выехали 20 человек. От места промоины они прошли порядка 100 метров, делая лунки для обследования русла реки, но результата это не дало. Теперь реку проверят спасатели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
2
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
3
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018
4
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
5
Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ
6
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
7
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
Темы дня
Новости партнеров
Реклама