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На регулируемом железнодорожном переезде в Благовещенске столкнулись локомотив и "КамАЗ"

Происшествия
12 февраля, 6:43 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 12, февраля. /ТАСС

В результате погиб водитель грузовика; на движение поездов ДТП не повлияло

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Водитель "КамАЗа" погиб в понедельник в ДТП с участием грузового поезда на регулируемом железнодорожном переезде в Благовещенске, сообщил ТАСС начальник пресс-службы управления МВД России по Амурской области Инна Карташова.

"На регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля "КамАЗ" и грузового поезда. В результате ДТП водитель грузовика погиб. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства и причины произошедшего", - сказала Карташова.

В пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) ТАСС уточнили, что для того, чтобы вытащить из искореженного автомобиля водителя, потребовалась помощь спасателей. "Спасатели через лобовое стекло достали тело погибшего и передали врачам скорой помощи, которые констатировали смерть", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На движение поездов авария не повлияла, сообщил ТАСС ведущий специалист сектора по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ЗабЖД Денис Афонин. "По нашей информации задержек поездов, в частности пассажирских, не было. Инфраструктура не пострадала. Есть повреждения локомотива, но незначительные", - сказал Афонин.

В Амурском центре ГЗ и ПБ уточнили, что при столкновении у локомотива был поврежден топливный бак, однако это не помешало ему после оформления дорожно-транспортного происшествия продолжить путь.

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