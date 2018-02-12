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В Коми экс-начальника Печорского Ростехнадзора приговорили к девяти годам колонии

Происшествия
12 февраля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Суд установил, что Александр Гончаренко выдавал удостоверения о якобы проведенной проверке знаний правил промышленной безопасности у сотрудников различных предприятий за взятки

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ухтинский городской суд Республики Коми приговорил бывшего начальника Печорского Ростехнадзора (г. Сыктывкар) Александра Гончаренко к девяти годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 16,2 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры, чиновник обвинялся в получении взяток в размере 815 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что руководитель Печорского управления Ростехнадзора получил от представителей компании "Воркутауголь" деньги за "попустительство по службе при проведении проверок".

"Суд признал экс-чиновника виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафом в доход государства в размере 16,2 млн рублей. Помимо этого он лишен права занимать определенные должности в течение трех лет" - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, экс-чиновник признан виновным в по статьям "Получение взятки за совершение незаконных действий в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), "Получение взятки за совершение незаконных действий" (ч. 3 ст. 290 УК РФ), "Злоупотребление должностными полномочиями" (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и "Мелкое взяточничество" (ч. 1. ст. 291.1 УК РФ).

Судом установлено, что в 2012-2016 годах Гончаренко подписывал аттестационные протоколы и выдавал удостоверения о якобы проведенной проверке знаний правил промышленной безопасности у сотрудников различных предприятий, за эти услуги ему было передано 815 тыс. рублей. Кроме того, в апреле 2016 года чиновник подписал акт по приемке в эксплуатацию буровой установки в Сосногорском районе, при этом на скважину он не выезжал. В качестве взятки чиновник получил национальный узбекский халат и тюбетейку стоимостью 13 тыс. рублей.

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