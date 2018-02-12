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Специалисты МАК приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-148

Происшествия
12 февраля, 17:07 дата обновления: 12 февраля, 17:17 UTC+3

Самописцы доставлены в лабораторию

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специальная комиссия экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расшифровке бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом ТАСС сообщили в МАК.

"Бортовые самописцы доставлены в лабораторию, в настоящий момент комиссия их изучает, начались вскрытие и расшифровка", - сообщили в комитете.

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В МАК добавили, что если лента самописцев в хорошем состоянии, то предварительные данные станут понятны уже в ближайшие сутки. Параметрический самописец позволяет выяснить, как работали все агрегаты самолета, а речевой самописец - узнать разговоры экипажа в кабине и с авиадиспетчерами.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Его обломки были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, не выжил никто.

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