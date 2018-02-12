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Британский суд прекратил процесс по делу Буковского

Происшествия
12 февраля, 17:19 дата обновления: 12 февраля, 17:39 UTC+3

Решение связано с плохим состоянием здоровья Буковского

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ЛОНДОН, 12 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Королевский суд английского города Кембридж прекратил судебный процесс по делу бывшего советского диссидента и писателя Владимира Буковского, который обвиняется в изготовлении и хранении детской порнографии. Как сообщил корреспонденту ТАСС его адвокат Роберт Браун, причиной этого решения стало плохое состояние здоровья Буковского.

"Судопроизводство прекращено, Буковского судить не будут. Он плохо себя чувствует, у него очень плохое здоровье", - отметил Браун.

Эту информацию корреспондент ТАСС подтвердили в суде. "В деле поставлена точка", - сказали там, отметив, что заседание продлилось 10 минут.

Судья Гарет Хоксуорс в ответ обратил внимание на то, что "Буковский засыпает в суде". "По причине продолжившегося ухудшения его здоровья, когда дело дошло бы до того момента, когда Буковский должен был бы давать показания, мы столкнулись бы с совершенно невозможной ситуацией", - приводит его высказывания агентство Пресс Ассошиэйшн. "Не будет справедливым испытывать человека в таких условиях", - добавил он.

При этом судья сообщил, что процесс может быть возобновлен, если в состоянии здоровья Буковского произойдут улучшения. "Если его здоровье улучшится настолько значительно, что он сможет участвовать в заседании, то дело может быть возобновлено", - сказал он.

Королевская прокурорская служба Великобритания предъявила Буковскому в апреле 2015 года обвинение в изготовлении и хранении детской порнографии. По данным следствия, предполагаемые правонарушения произошли до 28 октября 2014 года. Как заявил прокурор Уильям Картер, во время допросов Буковский рассказал полиции, что в конце 1990-х годов он заинтересовался темами контроля и цензуры в интернете и решил посмотреть, что доступно в сети. Представитель стороны обвинения также отметил, что возраст некоторых детей на фото составлял 6-7 лет.

Сам Буковский неоднократно отвергал эти обвинения.

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Персоны
Буковский, Владимир Константинович
Страны
Великобритания
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