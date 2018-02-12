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В Краснодаре приостановлено расследование дела в отношении узницы американской тюрьмы

Происшествия
12 февраля, 17:51 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, февраля. /ТАСС

Виктория Насырова находится в розыске по подозрению в убийстве в октябре 2014 года в Краснодаре 54-летней Аллы Алексеенко и хищении крупной суммы

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КРАСНОДАР, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи приостановили расследование дела об убийстве в Краснодарском крае, в связи с которым была объявлена в розыск россиянка Виктория Насырова, сообщил ТАСС в понедельник представитель краевой прокуратуры. Сейчас Насырова находится в США, где ей также предъявлены обвинения, накануне она заявила о своем избиении в американской тюрьме.

"Уголовное дело приостановлено в связи с ее розыском. По результатам рассмотрения запроса о ее выдаче компетентными органами иностранного государства будет решен вопрос о продолжении расследования", - сказал представитель прокуратуры края, уточнив, что Насырова находится в международном розыске по делу об убийстве.

Обвинения в США и РФ

Американские власти подозревают 41-летнюю Насырову в многочисленных правонарушениях, речь идет об обвинениях по 29 статьям. По данным следствия, россиянка находила потенциальных жертв-мужчин на русскоязычных сайтах знакомств, назначала им свидания, а при встрече подмешивала в напитки или еду сильнодействующие вещества. После этого грабила, забирая наличные деньги, банковские карточки и ювелирные изделия. Пока следствие располагает информацией о трех подобных случаях, однако, по данным следователей, их могло быть больше.

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Самые тяжелые обвинения Насыровой предъявляются в России. Она подозревается в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко в 2014 году в Краснодаре и хищении у нее 3 млн рублей, полученных при продаже дома. Предполагается, что Насырова также украла у жертвы $17 тыс. наличными и ювелирные изделия.

Возможно, Насырова виновна в еще одном преступлении - исчезновении двух собственников двухкомнатной квартиры, которая была продана с ее помощью.

Вычислили по соцсетям

После убийства Насырова по подложным документам перебралась в Мексику, а оттуда в США, с ноября 2014 года она проживала в районе Бруклин в Нью-Йорке. С 2015 года она находилась в международном розыске по запросу российских властей. В течение двух лет женщина жила под именами Рейчел и Мара. В конце 2016 года она стала активна в Facebook, благодаря чему ее разыскал частный детектив Герман Уэйсберг, нанятый родственниками Алексеенко

Насырова была задержана 20 марта этого года в квартире, в которой она проживала с ничего не подозревавшим о ее прошлом жителем города. С тех пор она содержится в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айленд (Нью-Йорк).

Накануне Насырова сообщила журналистам американской газеты New York Daily News, что 3 января она была избита после ссоры с другими узницами. По словам россиянки, четверо женщин-заключенных били ее по голове и сломали ей нос, кроме того, она лишилась зрения, которое не восстановилось даже спустя месяц. Согласно информации, опубликованной в электронной базе нью-йоркского управления исполнения наказаний, в настоящее время Насырова находится в тюремной больнице.

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