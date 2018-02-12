Посольство РФ выясняет гражданство пострадавших в столкновении поездов в Австрии

ВЕНА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших в железнодорожной катастрофе в Австрии граждане России.

Об этом сообщили в понедельник в посольстве РФ в Австрии.

"В связи с крупной железнодорожной аварией в Штирии посольство связалось с земельным управлением полиции. На данный момент гражданство потерпевших устанавливается. Держим вопрос на контроле", - говорится в сообщении пресс-службы дипломатической миссии.

Два пассажирских поезда столкнулись в понедельник на вокзале коммуны Никласдорф (федеральная земля Штирия)Два пассажирских поезда столкнулись в понедельник на вокзале коммуны Никласдорф (федеральная земля Штирия) в Австрии. Как сообщили в управлении полиции федеральной земли Штирия, в результате происшествия один человек погиб, 22 получили ранения, среди них есть трое детей. Столкновение по касательной произошло между пригородной электричкой и междугородным экспрессом. Один состав сошел с рельсов.