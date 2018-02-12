Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП в Московской области, где грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, который стоял на остановке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"В понедельник, около 17:20 мск, у дома 113 на улице Пугачева в Ногинске грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с пассажирским автобусом, который в это время стоял на остановке. По предварительным данным, пострадали три человека, один из которых ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают его причины.