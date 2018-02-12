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Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Подмосковье

Происшествия
12 февраля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

В результате инцидента пострадали три человека

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП в Московской области, где грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, который стоял на остановке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"В понедельник, около 17:20 мск, у дома 113 на улице Пугачева в Ногинске грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с пассажирским автобусом, который в это время стоял на остановке. По предварительным данным, пострадали три человека, один из которых ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают его причины.

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