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Арестованный за шпионаж гражданин Украины признался, что работал по заданию СБУ

Происшествия
12 февраля, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Константин Давыденко заключен под стражу до 11 апреля

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Гражданин Украины Константин Давыденко, арестованный в Москве по подозрению в шпионаже, признался, что работал в Крыму по заданию Службы безопасности Украины. Это следует из видеозаписи ФСБ, которая имеется в распоряжении ТАСС.

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Отвечая на вопрос следователя, Давыденко сообщил, что приехал в Крым собирать информацию. На вопрос: "По чьему заданию?" он ответил: "По заданию СБУ". Давыденко, задержанный в Симферополе, был этапирован в Москву. В понедельник Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 апреля.

По данным ФСБ, Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также сведения о сотрудниках Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").

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