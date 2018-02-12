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На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших

Происшествия
12 февраля, 18:46 UTC+3

Спасатели также обнаружили 499 фрагментов самолета

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили на месте крушения в Раменском районе Подмосковья почти 500 обломков самолета Ан-148 и свыше 1400 фрагментов тел погибших. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе, развернутом на месте ЧС.

"Обследовано практически 30 га площади в зоне чрезвычайной ситуации. В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших", - сказал собеседник агентства.

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Расследование крушения Ан-148 в Подмосковье. Хроника событий

Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются. В них задействованы более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета.

Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья на площади более 30 гектаров. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

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