На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили на месте крушения в Раменском районе Подмосковья почти 500 обломков самолета Ан-148 и свыше 1400 фрагментов тел погибших. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе, развернутом на месте ЧС.

"Обследовано практически 30 га площади в зоне чрезвычайной ситуации. В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших", - сказал собеседник агентства.

Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются. В них задействованы более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета.

Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья на площади более 30 гектаров. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.