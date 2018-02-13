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США выразили готовность оказать РФ помощь в расследовании крушения Ан-148

Происшествия
13 февраля, 2:32 дата обновления: 13 февраля, 2:35 UTC+3

Глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой

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ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. США готовы оказать российским властям помощь в расследовании крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

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Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

"Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить свои соболезнования в связи с крушением рейса 703 "Саратовских авиалиний" 11 февраля, - информировали представители американского лидера. - Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в их расследовании".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета.

Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья на площади более 30 гектаров. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.

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