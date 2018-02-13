Адвокат: на слушаниях в Канзасе по делу Богданы Осиповой решено продлить срок ее лечения

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Суд в городе Уичито (штат Канзас) в понедельник принял решение продлить срок содержания в тюремной больнице российской гражданки Богданы Осиповой, обвиняемой в вывозе за пределы США своих собственных детей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил по телефону адвокат Осиповой Алексей Тарасов.

"Сейчас Богдана находится в федеральной тюремной больнице и суд принял решение продлить ее лечение на четыре месяца, - отметил он. - Мы будем добиваться перевода ее в частное медучреждение". На этот период, пояснил он, "судебный процесс над ней неактивен".

Как сообщил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС осведомленный дипломатический источник, Осипова, имеющая гражданство РФ и США, была задержана агентами ФБР в городе Уичито 29 сентября 2017 года. Он пояснил, что женщина, фигурирующая в судебных документах под фамилией бывшего мужа - Мобли, якобы вывезла из США в Россию своего ребенка без согласования с другим родителем, а суд в США постановил, что он должен находиться с отцом. Собеседник агентства сообщил, что второй ребенок родился в России. По словам родственников, российский суд вынес решение о том, что дети должны проживать вместе с матерью.

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас), по словам источника, постоянно следит за этим делом и поддерживает постоянный контакт с родственниками и адвокатами Осиповой.