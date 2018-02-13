Главный механик автохозяйства УМВД на Камчатке подозревается в хищении 3,9 млн рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении главного механика автохозяйства УМВД России на Камчатке, подозреваемого в хищении 3,9 млн руб., которые выделили на ремонт полицейских автомобилей, сообщили во вторник в пресс-службе краевого СК.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя г. Петропавловска-Камчатского. <…> При выполнении работ, произведенных в рамках государственного контракта на ремонт автомобилей УМВД России по Камчатскому краю, [подозреваемый] обманным путем совершил хищение денежных средств ФКУ "ЦХ и СО УМВД России по Камчатскому краю" на сумму свыше 3 900 000 рублей путем завышения объемов выполняемых работ и их оплаты".

По версии следствия, главный автомеханик похитил средства, предварительно договорившись с неустановленными лицами из числа работников ООО "ССЦ-Автолюкс Медиа". Подозреваемый подписал акты выполненных работ с завышенными объемами, после чего получил деньги и потратил их на свои нужды.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.