СМИ: циклон "Гита" обрушился на тихоокеанское Королевство Тонга

ТАСС, 13 февраля. Около 70% жилых домов и построек столицы Королевства Тонга Нукуалофы были полностью или частично разрушены в результате удара тропического циклона "Гита", который минувшей ночью прошел над островами этого маленького тихоокеанского государства. Как сообщило во вторник Новозеландское радио, информация о жертвах стихии пока не поступала, в то же время десятки людей обратились за медицинской помощью. Многие низинные районы островов оказались затоплены, в стране ощущается острая нехватка питьевой воды.

По данным новозеландских метеорологов, в период прохождения над территорией страны циклон "Гита" был 4-й категории мощности, устойчивая скорость ветра рядом с его эпицентром достигала 54 м/с. В настоящее время "Гита" продолжает движение на запад, набирает силу и приближается к островам Фиджи. Согласно прогнозам метеорологов этого островного государства, "Гита" подойдет к фиджийским островам во вторник вечером, и это будет уже тропический циклон пятой, наивысшей, категории мощности.

Ожидается, что устойчивая скорость ветра рядом с эпицентром превысит 60 м/с. Фиджийцы надеются на то, что "Гита" в ближайшие часы изменит направление движения и пройдет чуть южнее главных островов их архипелага.

Королевство Тонга расположено на 170 островах в юго-западной части Тихого океана. Совокупная площадь суши Тонга составляет около 750 кв. км. Большинство разбросанных в океане в десятках и сотнях километров друг от друга островов являются необитаемыми. В стране проживают около 107 тыс. человек, примерно 70% из них живут на главном острове Тонгатапу.

Республика Фиджи расположена более чем на 330 островах одноименного архипелага к западу от Тонга. В стране живут свыше 900 тыс. человек. Более 100 фиджийских островов являются необитаемыми, в то время как примерно 85% населения страны живет на двух ее крупнейших островах Вити- Леву (свыше 70% всего населения) и Вануа-Леву (около 15%).

В минувшее воскресенье циклон "Гита" задел краем острова Самоа и Американского Самоа, что привело к масштабным наводнениям на этом архипелаге.