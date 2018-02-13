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Ложный сигнал о радиационной угрозе в Ярославской области не был атакой хакеров

Происшествия
13 февраля, 17:10 дата обновления: 13 февраля, 18:49 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 13, февраля. /ТАСС

Зампредседателя правительства региона Екатерина Троицкая сообщила, что причина ошибочного оповещения о радиационной угрозе устанавливается

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Хакерская атака не могла стать причиной ошибочного оповещения о радиационной угрозе в Ярославской области, сообщила журналистам во вторник зампредседателя правительства региона Екатерина Троицкая.

"Хакерская атака исключена из причин ложного оповещения о радиационной угрозе. Почему сработала техника, выясняется. Не исключаем человеческий фактор", - сказала Троицкая.

Ошибочное оповещение о радиационной угрозе появилось в эфире телеканалов и радиостанций Ярославской области в 08:36 мск. По словам Троицкой, его услышали примерно 10% населения региона. Единая дежурно-диспетчерская служба приняла 159 звонков от жителей области, встревоженных предупреждением.

По данным МЧС радиационный фон в Ярославской области соответствует норме. В Ярославле он составляет 0,11 мкЗв/ч. "Это хороший урок, мы знаем, что система работает", - добавила она.

В свою очередь начальник регионального управления МЧС Олег Бочаров сообщил журналистам, что ведомство проводит служебное расследование по факту случившегося. По его словам, сбой произошел в аналоговом оповещении на станции в поселке Дубки Ярославской области.

"Ближайшая АЭС находится в Удомле Тверской области, это более 300 км от нас, при самом худшем варианте потребуется йодная профилактика. Сейчас уровень радиации в регионе в четыре раза меньше максимально допустимой нормы", - отметил Бочаров.

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