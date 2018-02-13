Задержан директор школы в Татарстане, где норовирусом заразились более 40 человек

КАЗАНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Директор школы в селе Казанбаш Республики Татарстан, где произошло массовое отравление детей, задержан, сообщает во вторник пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Как сообщалось ранее, с 10 февраля в Республиканскую инфекционную больницу из Арского района было доставлено 39 детей и двое взрослых, они все заражены норовирусной инфекцией. По итогам проведенной проверки Роспотребнадзор выявил до 20 нарушений санитарно-эпидемиологических норм в школе и норовирус у повара и кухработницы.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст.236 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

"По подозрению в причастности к совершению преступления 13 февраля задержан … директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин <...> Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор направил в суд материалы для временного приостановления деятельности пищеблока. Помимо этого, ведомство планирует привлечь к административной ответственности должностных лиц (поваров) и руководство школы в частности по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований").