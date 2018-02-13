Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержан директор школы в Татарстане, где норовирусом заразились более 40 человек

Происшествия
13 февраля, 18:11 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, февраля. /ТАСС

Ранее по факту массового отравления завели уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Директор школы в селе Казанбаш Республики Татарстан, где произошло массовое отравление детей, задержан, сообщает во вторник пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Как сообщалось ранее, с 10 февраля в Республиканскую инфекционную больницу из Арского района было доставлено 39 детей и двое взрослых, они все заражены норовирусной инфекцией. По итогам проведенной проверки Роспотребнадзор выявил до 20 нарушений санитарно-эпидемиологических норм в школе и норовирус у повара и кухработницы.

Смотрите также

Роспотребнадзор нашел нарушения в школе Татарстана, где массово отравились дети

Число отравившихся в Татарстане выросло до 41 человека

По факту массового отравления детей в Татарстане возбуждено уголовное дело

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст.236 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

"По подозрению в причастности к совершению преступления 13 февраля задержан … директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин <...> Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор направил в суд материалы для временного приостановления деятельности пищеблока. Помимо этого, ведомство планирует привлечь к административной ответственности должностных лиц (поваров) и руководство школы в частности по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
6
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама