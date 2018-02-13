Журналист Грэм Филлипс забрал заявление в отношении напавшего на него в Москве мужчины

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Независимый британский журналист Грэм Филлипс, чью видеокамеру разбил сторонник блогера Алексея Навального на несанкционированной акции в Москве 28 января, забрал из полиции заявление о нападении. Об этом журналист сообщил во вторник ТАСС.

"У меня больше нет жалоб на гражданина РФ Андрея Околовича, который разбил мне камеру. Сегодня я официально забрал заявление на него в отделении полиции. Однако согласно российскому законодательству, это дело по-прежнему будет отправлено в суд", - сказала он.

По словам журналиста, "обидчик раскаялся, принес ему искренние извинения на видеокамеру (запись есть в распоряжении ТАСС), и считает, что хулиганство и вандализм абсолютно неприемлемы ни при каких обстоятельствах". "Он предложил заплатить не только компенсацию в размере 27 тыс. рублей за камеру, но и дополнительную сумму - 50 тыс. рублей. В связи с тем, что люди уже прислали мне деньги на новую камеру, я пожертвовал все эти деньги гуманитарной организации "Добро Мира", которая помогает Донбассу", - отметил Филлипс.

Ранее Филлипс рассказал ТАСС, что 28 января в ходе несанкционированного митинга в Москве он записывал видео для своего материала. По словам журналиста, он оказался в окружении сторонников блогера Навального, которые критиковали его за журналистскую деятельность. Между ними произошла словесная перепалка, и "один из активистов набросился" на Филлипса, сломав ему профессиональную видеокамеру.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в повреждении камеры. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сумма ущерба составила 27 тыс. рублей.

Грэм Филлипс летом 2014 года работал на востоке Украины.