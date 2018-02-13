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ФСБ перекрыла канал поставки контрафактного алкоголя в Архангельскую область

Происшествия
13 февраля, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Общая сумма конфискованной продукции составила более 6 млн рублей

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ по Архангельской области перекрыли канал поставки в регион контрафактной алкогольной продукции на 6 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Пресечен канал поставки в Архангельскую область контрафактной алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками в особо крупном размере. <…> В результате проведения спецоперации сотрудниками УФСБ из незаконного оборота изъята контрафактная алкогольная продукция на сумму более 6 млн рублей объемом свыше 18 тыс. литров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, местный предприниматель приобретал у оптовых поставщиков города Воронежа контрафактный алкоголь с поддельными акцизами, перевозил его в Архангельск. Незаконную продукцию он продавал на территории региона.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные в особо крупном размере".

Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до 1 млн рублей.

В пресс-службе ведомства отметили, что продажа контрафактного алкоголя наносит ущерб экономическим интересам страны из-за неуплаченных акцизных сборов, а его употребление может нанести тяжкий вред здоровью.

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