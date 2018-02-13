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СМИ: полиция США расследует инцидент с белым порошком, присланным в письме в офис Обамы

Происшествия
13 февраля, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Анализ показал, что порошком оказалась детская присыпка

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ТАСС, 13 февраля. Американская полиция расследует инцидент с содержащим белый порошок письмом, которое во вторник пришло на адрес офисного здания в Вашингтоне, где арендует помещение бывший президент США Барак Обама. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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Обама после того, как покинул президентский пост, снял офис на северо-западе американской столицы в здании, где находится Всемирный фонд дикой природы. Письмо, содержавшее белый порошок, пришло на адрес штаб-квартиры фонда. Судя по штемпелю, послание, не имевшее обратного адреса, пришло из Гонконга.

На место происшествия прибыла полиция, которая перекрыла улицы вокруг здания. Анализ порошка показал, что это детская присыпка.

Обама проживает в районе Вашингтона, расположенном недалеко от места, где находится его офис. Неизвестно, был ли в здании сам Обама в момент, когда письмо с порошком вскрыли.

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