NBC: в присланном Трампу-младшему конверте находились крахмал и послание с оскорблениями

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Конверт с подозрительным веществом, направленный в понедельник сыну президента США Дональда Трампа, содержал крахмал и послание с оскорблениями. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC.

По ее данным, вещество, содержавшееся в конверте, который был прислан на имя Дональда Трампа - младшего в его квартиру в Нью-Йорке, оказалось безвредным кукурузным крахмалом. В прилагавшейся записке анонимный автор выступил с оскорблениям в адрес сына главы Белого дома, назвав, его, в частности, "идиотом" и "ужасным человеком". "Я удивлен, что твой отец позволяет тебе выступать по телевидению", - приводит NBC отрывок из послания.

Автор записки нелестно отозвался об умственных способностях Трампа-младшего, заявив, что его брат Эрик в отличие от него "выглядит умным", отмечает телеканал. "Ты получаешь то, что заслуживаешь", - гласило послание.

Как сообщалось ранее, 40-летняя супруга Трампа-младшего Ванесса вскрыла пришедший по почте конверт на имя своего мужа утром в понедельник. Внутри оказался белый порошок неизвестного состава. Жена сына президента и еще два человека, находившиеся в доме, были после этого доставлены в больницу в качестве меры предосторожности.

В марте 2016 года ФБР и сотрудники нью-йоркской полиции проводили расследование в связи с угрожающим письмом, адресованным Эрику Трампу. В нем также содержался белый порошок, который, как показал впоследствии анализ, был безвредным. Конверты с неизвестным порошком ранее приходили по почте и в Trump Tower, служившую резиденцией Дональду Трампу в период предвыборной кампании 2016 года.