Семья умершего актера Билла Пэкстона подала в суд на врача, который проводил ему операцию

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Родственники американского актера Билла Пэкстона, скончавшегося в феврале 2017 года, подали в суд на больницу, где ему была проведена операция на сердце, и на отвечавшего за процедуру врача, обвинив их в том, что их действия привели к смерти звезды. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

Пэкстон ушел из жизни в возрасте 61 года спустя несколько дней после операции на сердце, проведенной в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В качестве причины смерти был назван инсульт, возникший в результате осложнений после хирургического вмешательства.

Как сообщает телеканал, семья актера в своем иске утверждает, что врач, проводивший операцию, решился опробовать "рискованный и нетрадиционный хирургический метод", хотя у него отсутствовал опыт для совершения процедуры такого типа. Кроме того, доктора якобы "неверно предоставили или скрыли информацию о возможных рисках", связанных с подобного рода операцией, отмечают истцы.

Как считают родственники актера, эти факторы обусловили возникновение послеоперационных осложнений. Они утверждают, что смерти Пэкстона можно было избежать, и обвиняют руководство больницы и оперировавшего хирурга в халатности и причинении вреда жизни, который в итоге привел к летальному исходу.

"Билл Пэкстон и его семья доверяли врачам и персоналу медучреждения, однако в Cedars-Sinai злоупотребили оказанным доверием", - приводит CNN слова адвоката истцов Брюса Бройллета. "Действия хирурга привели к этой трагической смерти, которую можно было предотвратить", - отметил он. На какую компенсацию рассчитывают родственники ушедшего из жизни актера, не сообщается.

Пэкстон, родившийся в американском штате Техас в 1955 году, снялся за свою карьеру более чем в 80 фильмах и телесериалах. Пик его славы пришелся на 1980-е годы. Актер известен зрителям по своим ролям в фильмах "Чужие" (Aliens, 1986), "Правдивая ложь" (True Lies, 1994), "Аполлон 13" (Apollo 13, 1995). Пэкстон четырежды был номинирован на престижную кинотелевизионную премию "Золотой глобус".