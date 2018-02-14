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Угроза взрыва в жилом доме в центре Москвы снята

Происшествия
14 февраля, 1:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Жители возвращаются в свои дома

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверили жилой дом в Тихвинском переулке в Москве, угроза взрыва снята, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Работа кинологов на месте происшествия завершена", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из домов 11 и 13 в Тихвинском переулке были эвакуированы около 60 человек. Жители возвращаются в свои дома.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что кинологи выехали для проверки дома 11 в Тихвинском переулке в Москве, где была объявлена угроза взрыва.

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