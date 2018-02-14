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При стрельбе в штате Юта один человек погиб

Происшествия
14 февраля, 3:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, февраля. /ТАСС

Сообщается также о двух раненых

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НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Стрельба была открыта во вторник в одном из центральных районов города Уэст-Валли-Сити (штат Юта), один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщается в Twitter местного полицейское управления.

Инцидент произошел недалеко от проезжей части. Возраст погибшего и пострадавших не уточняется, все они мужского пола. Подозреваемого пока не задержали.

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