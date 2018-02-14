При стрельбе в штате Юта один человек погиб

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Стрельба была открыта во вторник в одном из центральных районов города Уэст-Валли-Сити (штат Юта), один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщается в Twitter местного полицейское управления.

Инцидент произошел недалеко от проезжей части. Возраст погибшего и пострадавших не уточняется, все они мужского пола. Подозреваемого пока не задержали.

Parkway shooting: three shooting victims. One male deceased. Two males injured. Ages not determined. Suspect(s) not in custody. Investigation underway. pic.twitter.com/jd5eLrK1II — WVC Police (@WVCPD) 14 February 2018