Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На севере Хабаровского края нашли тело одного из пропавших охотников

Происшествия
14 февраля, 4:28 UTC+3

Тело было найдено в реке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Волонтеры нашли тело одного из пропавших в Охотском районе на севере Хабаровского края охотников. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Двое жителей села Арка Охотского района пропали неделю назад, отправившись на снегоходе на охоту. На их поиски ушла группа добровольцев из числа односельчан. Снегоход спустя несколько дней нашли в 25 км от Арки в промоине реки на глубине больше метра, позже там же нашли нарты и вещи охотников. В район поисков вылетали на вертолете спасатели, однако из-за сильного течения провести запланированные водолазные работы они не смогли.

"Обследование русла в районе провала снегохода под лед в месте слияния реки Охота и ручья Гырбы проводилось группой волонтеров. По сообщению главы сельского поселения, в ходе поисковых работ в 500 метрах от места провала снегохода в воде было найдено тело одного из охотников", - рассказали в главке.

Тело подняли и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, вылетавшие вертолетом из Магаданской области спасатели помогали в поисках около суток, затем вернулись. Местные жители продолжают искать второго охотника.

"Они пробуривают лунки во льду и осматривают дно с помощью имеющейся у них видеоудочки", - сказал сотрудник пресс-службы. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК заявил, что у его комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
4
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
5
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
МОК ошибочно не выслал приглашения на Игры-2018 двум российским спортсменам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама