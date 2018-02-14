На севере Хабаровского края нашли тело одного из пропавших охотников

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Волонтеры нашли тело одного из пропавших в Охотском районе на севере Хабаровского края охотников. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Двое жителей села Арка Охотского района пропали неделю назад, отправившись на снегоходе на охоту. На их поиски ушла группа добровольцев из числа односельчан. Снегоход спустя несколько дней нашли в 25 км от Арки в промоине реки на глубине больше метра, позже там же нашли нарты и вещи охотников. В район поисков вылетали на вертолете спасатели, однако из-за сильного течения провести запланированные водолазные работы они не смогли.

"Обследование русла в районе провала снегохода под лед в месте слияния реки Охота и ручья Гырбы проводилось группой волонтеров. По сообщению главы сельского поселения, в ходе поисковых работ в 500 метрах от места провала снегохода в воде было найдено тело одного из охотников", - рассказали в главке.

Тело подняли и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, вылетавшие вертолетом из Магаданской области спасатели помогали в поисках около суток, затем вернулись. Местные жители продолжают искать второго охотника.

"Они пробуривают лунки во льду и осматривают дно с помощью имеющейся у них видеоудочки", - сказал сотрудник пресс-службы.