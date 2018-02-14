Самолет United Airlines из-за отлетевшей обшивки двигателя аварийно сел в Гонолулу

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил во вторник аварийную посадку в международном аэропорту Гонолулу (штат Гавайи) из-за вибрации в правом двигателе. Она была вызвана тем, что внешний кожух двигателя отсоединился в полете над Тихим океаном, сообщило агентство Reuters.

Оно изложило данные, полученные от представителя United Airlines Чарльза Хобарта. Инцидент произошел во время выполнения рейса 1175 из Сан-Франциско (штат Калифорния) в Гонолулу. Тревога была поднята после начала вибрации в одном из двух двигателей самолета Boeing 777. Причину сняли на видео и выложили в интернет пассажиры, сидевшие около иллюминаторов по правой стороне воздушного судна. На видео видно, что на двигателе отсутствует защитная оболочка.

На борту самолета находились более 370 пассажиров и членов экипажа. Приземление на Гавайях прошло благополучно, уточнили агентству в Федеральном авиационном управлении США.