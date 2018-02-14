DJ Smash опознал избившего его в Перми экс-депутата

ПЕРМЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) во время допроса в московской больнице опознал людей, которые избили его в одном из баров Перми 10 февраля. Пострадавший указал на то, что на него напал бывший депутат регионального парламента Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич, сообщил в среду ТАСС адвокат Ширмана Евгений Васев.

Ранее сообщалось, что драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля. В этот день в один из отделов полиции Перми из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставили гражданина 1982 года рождения. 12 февраля Ширман написал в полицию заявление об избиении. Ранее СМИ сообщали, что в драке мог быть замешан бывший депутат регионального парламента Телепнев и его друг Ванкевич, однако бывший парламентарий опровергал эту информацию.

"Сегодня проводилось следственное действие - допрос Ширмана и… опознание [нападавших]. В ходе допроса он дал полные развернутые пояснения о людях, которые причинили ему физический вред, опознал их - это Телепнев и Ванкевич. Видел их прямо перед собой и не краем, не боком, вероятностных выводов нет, исключительно утвердительные", - сказал Васев.

Он уточнил, что следователи из Перми допрашивали музыканта в московской больнице, где он сейчас находится. По словам адвоката, в ближайшие дни будет решен вопрос о допросе подозреваемых. Васев направил ходатайство о допросе Телепнева. "Вчера мной был установлен свидетель, который также опознал в Телепневе человека, который наносил удары Ширману по лицу", - добавил он.

Ранее сообщалось, что после избиения Ширмана было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".