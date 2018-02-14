Поезд метро насмерть сбил женщину на станции "Царицыно" в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Женщина погибла, упав на пути под прибывающий поезд московского метро на станции "Царицыно".

Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 16:33 мск на станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метрополитена 52-летняя москвичка оказалась на жестком пути под прибывающий электропоезд. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал смерть потерпевшей", - сообщил он.

Машинист, заметив женщину на путях, применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения. Около 16:50 мск тело погибшей было извлечено, электроснабжение подано на пути. Движение полностью восстановлено.

"Сотрудники полиции опрашивают всех свидетелей инцидента, включая машиниста электропоезда. Проводится проверка. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", - добавил Мышляев.