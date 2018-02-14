Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поезд метро насмерть сбил женщину на станции "Царицыно" в Москве

Происшествия
14 февраля, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Женщина погибла, упав на пути под прибывающий поезд московского метро на станции "Царицыно".

Инфографика Что делать при падении на рельсы в метро

Что делать при падении на рельсы в метро

Правила безопасности, которые должны знать все жители большого города

Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 16:33 мск на станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метрополитена 52-летняя москвичка оказалась на жестком пути под прибывающий электропоезд. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал смерть потерпевшей", - сообщил он.

Машинист, заметив женщину на путях, применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения. Около 16:50 мск тело погибшей было извлечено, электроснабжение подано на пути. Движение полностью восстановлено.

"Сотрудники полиции опрашивают всех свидетелей инцидента, включая машиниста электропоезда. Проводится проверка. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", - добавил Мышляев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
4
Авария на ТЭЦ в Краснодаре оставила без света почти 200 тыс. человек
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама