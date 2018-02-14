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Сотрудник управления капстроительства Мордовии задержан по подозрению во взятке

Происшествия
14 февраля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

По версии следствия, подозреваемый получил почти 500 тыс. рублей за обеспечение одной из компаний победу в аукционе

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в отношении ведущего специалиста управления капитального строительства Республики Мордовия. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста отдела торгов и комплектации ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия". Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, в октябре 2015 года подозреваемый обеспечил одной из компаний победу в аукционе, за что получил 499 тыс. рублей в качестве взятки - деньги были перечислены на счет его родственника.

"В настоящее время проводятся комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательств совершения указанного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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