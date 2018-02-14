Экс-главу Ростехнадзора в Коми приговорили к пяти годам за взятку в 800 тыс. рублей

СЫКТЫВКАР, 14 февраля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд в среду приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко. Его признали виновным в получении крупной взятки, сообщили в прокуратуре Коми.

"Бывший руководитель Печорского управления Ростехнадзора признан виновным по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1,62 млн рублей (двукратный размер взятки). Он также лишен права занимать определенные должности на три года, также у осужденного конфискованы 810 тыс. рублей, полученных в качестве взятки", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 19 февраля 2015 года Гончаренко через посредника получил взятку за общее покровительство в 810 тыс. рублей от занимавших тогда должности руководителей АО "Северсталь Менеджмент" и АО "Воркутауголь" Вадима Ларина и Вадима Шаблакова.

Начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Коми Юрий Овчинников рассказал ТАСС, что санкция предъявленной статьи предусматривает наказание от семи лет колонии, но суд учел раскаяние Гончаренко и его чистосердечное признание. После вынесения приговора экс-чиновник был взят под стражу в зале суда, поскольку находился под домашним арестом.

Подробности дела

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, топ-менеджеры "Воркутаугля" платили взятки руководителям контролирующих органов, по данным фактам были возбуждены уголовные дела. Следователи считают, что в 2014-2016 годах руководитель Печорского управления Ростехнадзора Гончаренко, командир филиала "Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна" Леонид Лобков и начальник Воркутинского отдела государственной инспекции труда Петр Гильц получили от представителей "Воркутаугля" деньги за "попустительство по службе при проведении проверок". Гончаренко получил не менее 810 тыс. рублей, как было доказано следствием и судом, Лобков - не менее 900 тыс. рублей, Гильц - не менее 1 млн рублей.

Представитель прокуратуры уточнил, что уголовное дело Лобкова сейчас рассматривается в Воркутинском городском суде. Гильц в декабре 2016 года покончил с собой в СИЗО. Сообщалось также, что Шаблаков активно сотрудничал со следствием, а Ларин скрылся от правоохранительных органов в Лондоне, находится в розыске. В январе этого года компания "Воркутауголь" была оштрафована на 20 млн рублей за взятки Лобкову и на 500 тыс. рублей за взятки Гончаренко. Дело по эпизоду с взятками Гильцу еще рассматривается.