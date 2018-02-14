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Электронику на 2 млн рублей похитили сотрудники филиала "Почты России" в Казани

Происшествия
14 февраля, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

По данным следствия, сотрудники логистического почтового центра выбирали из поступающих посылок наиболее дорогие и продавали их через интернет

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники логистического центра казанского филиала "Почты России" украли посылки с электроникой на 2 млн рублей. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Размер ущерба в настоящее время устанавливается, однако, по предварительным данным, он составляет не менее 2 млн рублей", - сообщила она.

По данным следствия, сотрудники логистического почтового центра осматривали все поступающие посылки еще до их регистрации, отбирая наиболее дорогостоящие и пользующиеся спросом на вторичном рынке (планшеты, смартфоны, комплектующие к компьютерной технике и другую электронику). Они складировали похищенные посылки, после чего продавали через интернет. "К кражам причастны начальник одной из смен, сортировщики, водители. Злоумышленники были задержаны на автодороге из аэропорта в Казань, когда везли похищенные товары к месту выгрузки, а также в офисе на рабочем месте", - отметила Волк, добавив, что всего задержаны шесть сотрудников центра.

Ранее в пресс-службе "Почты России" сообщили ТАСС, что служба безопасности почтового оператора совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали подозреваемых в краже посылок с дорогостоящей электроникой. Все виновные будут уволены с предприятия, а в отношении их руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарного характера. Руководство филиала "Почты России" усилит безопасность пересылки отправлений после произошедшего, с сотрудниками филиала будет проведен дополнительный инструктаж.

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