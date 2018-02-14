Суд в Петербурге на месяц продлил домашний арест экс-главы подрядчика СИЗО "Кресты-2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга на месяц продлил срок домашнего ареста бывшему гендиректору ОАО "ГСК" (являлось подрядчиком на строительстве в Колпино следственного изолятора "Кресты-2") Виктору Кудрину по делу об особо крупном мошенничестве и растрате при возведении нового изолятора. Об этом в среду сообщает объединенная пресс- служба судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Кудрина сроком на 1 месяц - по 17 марта 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Кудрин сотрудничает со следствием и дает показания против фигурантов других уголовных дел, касающихся строительства нового изолятора. По версии следствия, с 2007 года по 2015 год УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило с ОАО "ГСК" госконтракт и дополнительные соглашения на строительство СИЗО в Колпино, в этот период заказчик перечислил компании более 12,27 млрд руб. По версии СК, Кудрин не организовал выполнение работ в полном объеме и похитил более 56,6 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что Смольнинский районный суд Петербурга до 31 марта продлил срок заключения под стражу экс-замдиректора ФСИН Николаю Баринову по делу о получении 110 млн рублей взятки при строительстве "Крестов-2". По делу о даче взятки обвиняемым проходит директор компании "Петроинвест" Руслан Хамхоков. Эта компания также была подрядчиком в рамках строительства СИЗО. В конце января Колпинский районный суд Петербурга изменил Хамхокову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.