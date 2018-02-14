Суд обязал училище в Чите выплатить пострадавшим от пожара в общежитии 2,7 млн рублей

ЧИТА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Суд в Чите рассмотрел восемь исков от пострадавших и родственников погибших во время пожара в общежитии Читинского торгово-кулинарного училища и обязал образовательное учреждение выплатить им свыше 2,7 млн рублей компенсаций, сообщил в среду ТАСС старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

"Обязанность по возмещению вреда жизни, здоровью и имуществу пострадавших возложена на Читинское торгово-кулинарное училище", - сказал он.

Синельников отметил, что директор учреждения ранее был признан виновным в халатности, повлекшей гибель людей.

Пожар в общежитии кулинарного училища произошел в Чите в ночь на 20 апреля 2015 года, его причиной стало неосторожное обращение с огнем. Из горящего здания эвакуировали около 60 учащихся, 90 преподавателей и других работников учреждения. В огне погиб трехлетний сын одной из работниц учебного заведения, десять человек госпитализировали. Позже региональные СМИ сообщили, что мама ребенка также погибла.