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В Татарстане задержан поставщик продуктов в школу, где массово отравились дети

Происшествия
14 февраля, 18:53 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, февраля. /ТАСС

Задержанный не признал причастность к преступлению

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КАЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали директора компании, которая поставляла продукты в Казанбашскую школу (Арский район, Татарстан), где произошло массовое отравление детей. Об этом в среду сообщила пресс- служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

"По подозрению в причастности к совершению преступления 14 февраля задержан директор ООО "ПрофТрейд" поставлявшего продукты питания в школу - 59-летний Аглям Локманов, который причастность к совершению преступления не признал", - говорится в сообщении.

Накануне правоохранители задержали директора вышеуказанной школы. Как сообщалось, с 10 февраля в Республиканскую инфекционную больницу из Арского района было доставлено 39 детей и двое взрослых, они все заражены норовирусной инфекцией.

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