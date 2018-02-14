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Мощность одного из четырех энергоблоков АЭС в Тверской области снизили из-за неисправности

Происшествия
14 февраля, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Радиационный фон на станции и в окрестностях в пределах нормы

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты Калининской АЭС в Тверской области приняли решение снизить мощность одного из четырех энергоблоков из-за отключения главных циркуляционных насосов. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе концерна Росэнергоатом.

"Мощность энергоблока № 3 Калининской АЭС снижена до 320 МВт в связи с отключением главных циркуляционных насосов ГЦН-1 и ГЦН-3. После возобновления работы насосов нагрузка энергоблока № 3 будет восстановлена до номинального уровня", - сказали в пресс-службе.

Еще три энергоблока работают в штатном режиме, суммарная нагрузка всех установок, включая энергоблок № 3, составляет 3529 МВт, что, по данным пресс-службы, отвечает нормативам.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений. "Он находится на уровне естественных фоновых природных значений и постоянно контролируется", - отметили в пресс-службе.

Калининская АЭС является филиалом Концерн Росэнергоатом. Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами установленной мощностью 1 тыс. МВт каждый.

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