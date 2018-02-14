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После разлива нефти в селе под Саратовом возбуждено дело

Происшествия
14 февраля, 19:04 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 14, февраля. /ТАСС

Специалисты выяснили, что утечка нефти привела к загрязнению земельных участков на площади более 2,5 тыс. кв. м

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САРАТОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку в связи разливом нефти в селе Красноармейское Энгельсского района Саратовской области. По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

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Прорыв магистрального нефтепровода "Куйбышевск - Тихорецк" компании "Транснефть", а затем пожар произошли 18 января около села Красноармейское Энгельсского района. По сведениям МЧС, площадь пожара достигала 1 тыс. кв. м. Загорелись несколько жилых домов, в результате инцидента никто не пострадал.

"По направленным природоохранной прокуратурой материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ "Порча земли", - сказали в ведомстве.

Как выяснили специалисты, утечка нефти привела к загрязнению земельных участков 900 кубическими метрами нефтепродуктов на площади 2512 кв. м. Согласно исследованиям, такое загрязнение почвы относится к пятому очень высокому уровню загрязнения. Теперь в селе и его окрестностях будет проведена рекультивация почвы.

"Природоохранный прокурор обратился с иском в суд с требованиями разработать в установленном порядке проект рекультивации и провести рекультивацию загрязненных земель", - подчеркнули в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что компания АО "Транснефть - Приволга" также выплатила компенсации, более 7 млн руб., жителям села в Саратовской области, которое пострадало из- за пожара в результате разлива нефти.

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