Присланный в посольство Чехии в РФ неизвестный порошок оказался безвредным

ПРАГА, 15 февраля. /ТАСС/. Подозрительный порошок, содержавшийся в полученном посольством Чехии в России конверте, оказался безвредным. Об этом сообщила в среду журналистам представитель чешского МИД Михаэла Лагронова.

"Конверт с подозрительным порошком поступил в посольство Чехии [в Москве], - сказала она. - Из части [здания] посольства на несколько часов были эвакуированы люди. Сотрудники, имевшие доступ к конверту, были изолированы. Был сделан анализ состава порошка, в результате которого подтвердилось, что опасности он не представляет".

По словам представителя чешского МИД, инцидент будет расследовать российская полиция.