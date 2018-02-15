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Власти подтвердили ранение минимум 14 человек при стрельбе в школе во Флориде

Происшествия
15 февраля, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, февраля. /ТАСС

По данным СМИ, число пострадавших может составлять от 20 до 50 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Число получивших ранения в результате стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида) в среду составило минимум 14 человек. Об этом сообщил офис шерифа округа Броуард, на территории которого произошло ЧП.

"Пока у нас минимум 14 потерпевших. Раненых продолжают доставлять в медицинский центр Броуарда и госпиталь Броуарда", - уточнила полиция в Twitter.

Это первое официальное сообщение властей о числе потерпевших в результате стрельбы во Флориде. Как сообщали американские СМИ, число пострадавших в среду в результате стрельбы может составлять от 20 до 50 человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

Власти рекомендуют гражданам, оказавшимся поблизости от места инцидента, укрыться в безопасном месте. В школе, где произошла стрельба, обучаются более 3 тыс. детей.

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