Власти подтвердили ранение минимум 14 человек при стрельбе в школе во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Число получивших ранения в результате стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида) в среду составило минимум 14 человек. Об этом сообщил офис шерифа округа Броуард, на территории которого произошло ЧП.

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 февраля 2018 г.

"Пока у нас минимум 14 потерпевших. Раненых продолжают доставлять в медицинский центр Броуарда и госпиталь Броуарда", - уточнила полиция в Twitter.

Это первое официальное сообщение властей о числе потерпевших в результате стрельбы во Флориде. Как сообщали американские СМИ, число пострадавших в среду в результате стрельбы может составлять от 20 до 50 человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

Власти рекомендуют гражданам, оказавшимся поблизости от места инцидента, укрыться в безопасном месте. В школе, где произошла стрельба, обучаются более 3 тыс. детей.