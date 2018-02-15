При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд (штат Флорида) стали 17 человек. Об этом сообщил шериф округа Броудер Скотт Исраэль.

По словам представителя госпиталя в Помпано-Бич Эвана Боуара, в три местных госпиталя были доставлены 17 человек, в том числе и стрелок Николас Круз. Двое раненых умерли на операционных столах, трое находятся в тяжелом состоянии, а открывший огонь под конвоем был доставлен из госпиталя в офис шерифа, где его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и начали допрашивать.

Об инциденте

Выстрелы в здании школы раздались незадолго до окончания занятий, в 14:30 (22:30 мск), сообщила телекомпания CNN. Незадолго до этого в здании был включен сигнал пожарной тревоги. Не исключено, что это сделал сам Круз для того, чтобы посеять панику.

Большинство учащихся закрылись в классных комнатах. По сообщениям очевидцев, одна из учительниц укрыла в классе 19 учеников. CNN продемонстрировала фотографию, сделанную одним из учащихся, на которой видны люди, спрятавшиеся под столами. Многие из них, по данным телекомпании, оставались там около часа.

Тем временем Круз, вооруженный полуавтоматической винтовкой с магазином на 30 патронов, расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Как сообщил журналистам шериф, "12 человек были убиты в школе, двое - у здания школы, один - на улице, и двое умерли в госпитале". "Среди погибших - как ученики, так и взрослые", - отметил шериф, добавив, что "то, что произошло - это катастрофа", и у него "просто нет слов".

#NEW: Longer video of suspect arrested @wsvn pic.twitter.com/2ZHmCd69rV — Franklin White (@FranklinWSVN) 14 февраля 2018 г.

Стрелявший, по словам шерифа, ранее учился в этой школе и был отчислен за нарушения дисциплины. Полицейские задержали его примерно в полутора километрах от места трагедии. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается.

В интервью местной телекомпании WSVN один из учащихся школы сообщил, что знал стрелявшего. "Он постоянно попадал в неприятности и занимался стрельбой, поскольку это давало ему, видимо, чувство превосходства", - добавил школьник.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте со стрельбой в школе Паркленда, об этом сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс. "Президент был проинформирован о стрельбе в школе во Флориде. Мы следим за ситуацией. Мыслями и молитвами мы с теми, кто пострадал", - сказала она.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 февраля 2018 г.

"Мои молитвы и мои соболезнования родственникам жертв ужасной трагедии во Флориде, - написал сам президент в Twitter. - Ни один ребенок, учитель и любой другой человек не должен ощущать себя под угрозой в американских школах".

С начала 2018 года, по данным американских СМИ, это уже четвертая подобная трагедия в школах США. В конце января в результате стрельбы в одной из школ в округе Эллис (штат Техас) ранение получила девочка. На следующий день два человека были убиты в результате стрельбы в школе города Бентон (штат Кентукки). 1 февраля в результате стрельбы в одной из школ Лос-Анджелеса пострадали два ученика, стрельбу открыла 12-летняя девочка.