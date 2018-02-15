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Трое раненых при стрельбе в школе во Флориде находятся в критическом состоянии

Происшествия
15 февраля, 3:44 дата обновления: 15 февраля, 6:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, февраля. /ТАСС

В больнице отказались отвечать на вопросы о здоровье устроившего стрельбу Николаса Круза

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НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. В больницу города Помпано-Бич (штат Флорида) в среду поступили восемь человек, пострадавших при стрельбе в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, а также сам стрелявший, сообщил врач больницы Эван Боуар. Трансляцию его ответов на вопросы журналистов вела телекомпания CNN.

"Из восьми поступивших к нам пациентов двое скончались, трое находятся в критическом состоянии, еще трое - в стабильном состоянии", - уточнил врач. Он отказался отвечать на вопросы журналистов относительно состояния здоровья Николаса Круза, устроившего стрельбу в школе.

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Телеканал ABC со ссылкой на медиков округа сообщил, что в критическом состоянии находятся пять пострадавших. 

Всего в трех медицинских учреждения округа Броуард остаются 14 человек, не считая стрелявшего. Изначально в больницы поступили 17 человек: девять (включая стрелка) - в больницу Помпано-Бич, семеро - в общую больницу округа Броуард и один - в больницу Корал-Спрингс. Врач не стал раскрывать подробности о состоянии пациентов в двух последних учреждениях.

Как сообщил ранее шериф округа Броуард Скотт Исраэль, жертвами стрельбы в школе стали 17 человек, включая взрослых. 12 человек были убиты в школе, двое - у здания школы, один - на улице, двое умерли в больнице.

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