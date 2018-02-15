СМИ: пять человек погибли при пожаре в исправительном центре в Перу

ТАСС, 15 февраля. По меньшей мере пять человек погибли, еще 29 получили травмы в среду в результате пожара в исправительном центре для подростков в перуанском городе Трухильо. Об этом сообщила газета La Republica.

По ее информации, возгорание произошло в ночь на среду. Несколько заключенных центра устроили беспорядки и подожгли матрасы, после чего огонь распространился по зданию. Сотрудникам экстренных служб пришлось ломать стены центра, чтобы вызволить подростков. Госпитализация потребовалась для 15 человек.