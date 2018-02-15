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Четыре человека погибли при пожаре в Улан-Удэ

Происшествия
15 февраля, 3:58 дата обновления: 15 февраля, 4:21 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 15, февраля. /ТАСС

Пожару был присвоен повышенный ранг вызова

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УЛАН-УДЭ, 15 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре в Улан-Удэ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

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"При пожаре погибли четыре взрослых человека, их личности устанавливаются. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в частном одноэтажном деревянном доме по улице Рабочая поступило в 05:33 по местному времени (00:33 мск).

"На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнем. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова. Ликвидацией возгорания занимались 18 пожарных, были задействованы 6 единиц техники", - уточнили в ведомстве.

Пожар потушен. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории, следственные органы.
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