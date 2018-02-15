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CNN: стрелок в школе Флориды активировал пожарную тревогу, добиваясь большего числа жертв

Происшествия
15 февраля, 4:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, февраля. /ТАСС

Открывший огонь Николас Круз был доставлен в одну из больниц округа

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НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Открывший стрельбу в школе города Паркленд (штат Флорида) нарочно включил сирену пожарной тревоги, чтобы спровоцировать панику и добиться большего количества жертв. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах Флориды.

Эти сведения сходятся с показаниями школьников учебного заведения. Они рассказали, что первые выстрелы прогремели около 15:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск). Им предшествовал вой сирены пожарной тревоги.

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Как информировала полиция, жертвами бойни стали 17 человек. В трех больницах округа остаются 14 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Изначально в медучреждения поступили 17 человек: девять (включая стрелка) - в больницу Помпано-Бич, семеро - в общую больницу округа Броуард и один - в больницу Корал-Спрингс.

Органы правопорядка задержали и опознали стрелявшего. Им оказался 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из школы Marjory Stoneman Douglas за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты. Круз при себе имел значительный боезапас.

В школе Marjory Stoneman Douglas числилось около 3,1 тыс. учеников по состоянию дел на 2015-2016 учебный год. В городе Паркленд проживает 31 тыс. человек на момент переписи населения в 2016 году.

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