В школе Флориды после стрельбы отменены занятия до конца недели

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Занятия в школе города Паркленд (штат Флорида), где 19-летний Николас Круз в среду застрелил 17 человек, отменены до конца текущей недели. Об этом сообщило управление шерифа округа Броуард.

Marjory Stoneman Douglas High School will be closed Thursday, February 15 and Friday, February 16, 2018, (for the rest of this week). All school activities are also cancelled. — Broward Schools (@browardschools) 15 февраля 2018 г.

"Школа Marjory Stoneman Douglas будет закрыта в четверг, 15 февраля, и в пятницу, 16 февраля 2018 года. Все учебные мероприятия также отменены", - приводит управление шерифа извещение, размещенное в Twitter объединения окружных школ.

В Marjory Stoneman Douglas по состоянию на 2015-2016 учебный год числилось около 3,1 тыс. учеников.

Как информировала полиция, жертвами инцидента стали 17 человек. В трех больницах округа остаются 14 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Изначально в медучреждения поступили 17 человек: девять (включая стрелка) - в больницу Помпано-Бич, семеро - в общую больницу округа Броуард и один - в больницу Корал-Спрингс.

Органы правопорядка задержали и опознали стрелявшего. Им оказался 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из школы Marjory Stoneman Douglas за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты. Круз при себе имел значительный боезапас.