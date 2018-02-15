Стрелок пришел в школу во Флориде в противогазе и имел при себе дымовые шашки

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Стрелок, убивший 17 человек в школе города Паркленд во Флориде в среду, перед нападением надел противогаз и принес с собой дымовые шашки. Об этом сообщил в эфире телекомпании CNN член Сената Конгресса США Билл Нельсон (демократ от штата Флорида).

Он подтвердил информацию, что стрелявший нарочно включил сирену пожарной тревоги, чтобы спровоцировать панику и добиться большего числа жертв. "Стрелок надел противогаз и имел при себе дымовые шашки. Он вошел и включил пожарную тревогу, чтобы дети гурьбой выбежали из классных комнат в коридор. После этого началась бойня", - заявил сенатор.

Он не уточнил, успел ли виновник ЧП применить дымовые шашки.

Как информировала полиция, жертвами стрельбы стали 17 человек. В трех больницах округа остаются 14 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Изначально в медучреждения поступили 17 человек: девять (включая стрелка) - в больницу Помпано-Бич, семеро - в общую больницу округа Броуард и один - в больницу Корал-Спрингс.

Органы правопорядка задержали и опознали стрелявшего. Им оказался 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из школы Marjory Stoneman Douglas, где и произошла стрельба, за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты. Круз при себе имел значительный боезапас.