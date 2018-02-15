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СМИ: кандидат на пост президента Мексики находится в тяжелом состоянии после ДТП

Происшествия
15 февраля, 6:03 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 15, февраля. /ТАСС

В результате аварии погибла ее советник

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МЕХИКО, 15 февраля. /ТАСС/. Мария де Хесус Патрисио, кандидат на пост президента Мексики, в среду пострадала в ДТП. Микроавтобус, на борту которого она находилась вместе с несколькими советниками, перевернулся на одной из трасс в штате Нижняя Калифорния Южная, сообщила газета El Universal.

В автокатастрофе погибла женщина-советник, еще один человек получил тяжелые травмы. Патрисио была доставлена по воздуху в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.

Выборы президента Мексики состоятся 1 июля 2018 года.

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